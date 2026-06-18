В Украине есть "зеленые" магазины АТБ: почему их мало кто видел и чем они отличаются от "черных" и "синих"

Сеть АТБ в 2018 году запустила экспериментальные "зеленые" магазины АТБ Express с расширенным набором услуг, собственной выпечкой, кофе и свежими продуктами, однако проект так и не получил масштабного развития. Из-за открытия лишь нескольких таких супермаркетов в Днепре и Запорожье большинство украинцев никогда не видели этот формат, хотя часть его решений впоследствии появилась в обычных магазинах сети.

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Об этом пишет Telegraf. История развития сети в Украине начиналась со знакомых многим магазинов с синим оформлением фасадов. Именно они стали основой стремительного расширения компании по всей стране.

Такие супермаркеты обычно открывались в уже существующих торговых помещениях, бывших гастрономах или на первых этажах жилых домов. Главной особенностью формата была ориентация на доступные цены и базовый ассортимент товаров повседневного спроса.

Впоследствии компания начала активно модернизировать торговые точки. В крупных городах появились супермаркеты нового поколения с темно-серыми или черными фасадами. Покупатели быстро окрестили их "черными" АТБ. Во многих из них появились зоны со свежей выпечкой, кофемашины, расширенные кулинарные отделы и улучшенное освещение. Именно этот формат постепенно стал новым стандартом для сети.

Что такое АТБ Express

В 2018 году компания решила протестировать еще одну концепцию развития под названием АТБ Express. Именно эти магазины из-за необычного оформления фасадов получили неофициальное название "зеленые" АТБ. Они существенно отличались от классических супермаркетов и были ориентированы на быстрые покупки рядом с домом.

Новый формат должен был объединить преимущества дискаунтера и современного городского магазина, где покупатель может не только приобрести продукты, но и воспользоваться дополнительными услугами. Первые объекты открылись в Днепре и Запорожье. Всего было создано всего три таких супермаркета, причем каждый из них имел свои особенности и отличия в организации торгового пространства.

Главным отличием нового формата стал значительно более широкий перечень услуг. Помимо стандартного набора товаров, покупателям предлагали:

свою свежую выпечку;

приготовление кофе на месте;

автоматы для приготовления свежевыжатых соков;

отделы разливных напитков;

отдельные зоны продажи свежего мяса;

расширенный ассортимент овощей и фруктов.

Фактически компания пыталась создать более современный формат магазина, который мог бы конкурировать не только с дискаунтерами, но и с супермаркетами более премиального сегмента. Для украинского рынка того времени такая концепция выглядела довольно амбициозной, ведь большинство покупателей ассоциировали АТБ прежде всего с низкими ценами и быстрыми покупками.

Почему формат не стал массовым

Несмотря на интересную концепцию, АТБ Express так и остался экспериментальным проектом. Одной из причин могла стать высокая стоимость реализации такого формата. Дополнительное оборудование, свежие продукты, собственная выпечка и расширенные услуги требовали больших инвестиций и более сложной организации работы.

Кроме того, сеть уже активно развивала модернизированный формат обычных супермаркетов, постепенно внедряя часть нововведений в стандартных магазинах. Например, кофемашины, свежая выпечка и современное оформление начали появляться и во многих "чёрных" АТБ. В результате необходимость в создании отдельной крупной сети магазинов АТБ Express могла уменьшиться.

Почему многие украинцы никогда не видели "зеленые" АТБ

Главная причина очень проста – таких магазинов было крайне мало. Если традиционные супермаркеты АТБ открывались сотнями по всей стране, то экспериментальный формат был представлен лишь несколькими торговыми точками в двух городах.

Из-за ограниченного распространения большинство украинцев даже не знали о существовании такого проекта. Многие покупатели узнают о "зеленых" АТБ только сейчас, когда в сети вновь начали обсуждать историю необычного формата. В то же время отдельные элементы концепции АТБ Express фактически продолжили свою жизнь в современных магазинах сети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, совладелец Fozzy Group, владеющей сетью "Сильпо", через инвестиционный фонд "Бенефит" получил контроль над сетью "Бадьорый". В результате около 180 магазинов "Бадьорий" переходят под управление "Форы" и будут постепенно интегрированы в её формат магазинов "рядом с домом" без резких изменений для покупателей на старте.

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