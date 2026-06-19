В России насчет условий окончания войны с Украиной есть касательно территорий два варианта: для журналистов (да провластных блогеров), хотя и объявленный в свое время дипломатам, и немного иной, которым дипломаты оперируют сейчас на самом деле.

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Далее текст на языке оригинала.

Тобто варіанти для вух і про "дух".

1). На початку червня речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі для російських пропагадистів заявив:

"Що стосується Зеленського та завершення війни до кінця року, війна може бути завершена до кінця доби. Ми неодноразово про це говорили. Про це говорив і президент, виступаючи у МЗС РФ. Для цього Зеленському необхідно надати своїм збройним силам залишити територію російських регіонів".

Так от, Путін 14 червня 2024 року, тобто два роки тому, на згаданій (і постійно згадуваній!) зустрічі з керівництвом російського МЗС видав наступне:

"Щойно у Києві дадуть згоду на хід подій, що пропонується сьогодні, дадуть згоду на повне виведення військ з ДНР і ЛНР, Запорізької і Херсонської областей, і реально почнуть цей процес, ми готові приступити до переговорів, не відкладаючи їх.

Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну.

Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно".

2). В той же час існує так званий "листопадовий план США" з 27 пунктів, який пов’язують із "духом Анкориджа" й на який на декілька днів раніше за Пєскова посилався представник МЗС РФ Поліщук (хоча насправді пунктів в тому плані Віткоффа за участі Рубіо й Кушнера було, якщо довіряти Axios, 28).

Там є такий пункт (умовно 21-й):

"Крим, Луганська і Донецька області – де-факто визнаються США російськими. На Херсонщині та Запорізькій області бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення. Частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною під РФ. Росія відмовиться від інших територій, які вона контролює за межами 5 зазначених регіонів".

1-2). Таким чином, американський територіальний план, про який наразі в Росії натякають на відносно невисокому дипломатичному рівні, для України, зрозуміло, краще, і, мабуть, саме його буде визнано компромісним.

Але визнано не Україною, а США з РФ.