Проукраинская "прививка" Трампа, уловка Макрона и итоги саммита G7: что получила Украина и почему Путин будет в ярости

Саммит "Большой семерки" в Эвиане стал первым крупным международным форумом после длительного периода, когда между США и европейскими союзниками накопилось слишком много противоречий. Накануне встречи большинство прогнозов сводилось к одному: президент США Дональд Трамп вновь будет избегать жесткой позиции в отношении России, а Украина будет вытеснена иранской темой и окажется на периферии переговоров. Однако, ход событий оказался гораздо более неожиданным.

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США не только поддержали совместную декларацию в пользу Украины, но и продемонстрировали готовность обсуждать новые санкции против РФ, расширение военной помощи и передачу лицензий на производство современного вооружения. Еще несколько месяцев назад такой сценарий казался бы почти невозможным. После возвращения Трампа в Белый дом США все чаще дистанцировались от общей позиции западных союзников по Украине. Во время голосований в Генеральной Ассамблее ООН американская делегация в отдельных случаях не поддерживала резолюции, осуждавшие российскую агрессию, а иногда даже занимала позицию, близкую к российской. Подписание Трампом совместной декларации "Большой семерки" в поддержку Украины стало свидетельством заметного изменения подходов Вашингтона к российско-украинской войне. Если это изменение окажется не временным, оно способно существенно повлиять как на дальнейшую политику Запада в отношении России, так и на ход войны.

Практические результаты саммита для Украины также оказались гораздо более весомыми, чем ожидалось. Лидеры G7 подтвердили намерение увеличить поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного вооружения, а также поддержали идею передачи лицензий на производство дальнобойных ракет. Союзники заявили о готовности ужесточить санкции против российского энергетического сектора и оказать дополнительную помощь украинской энергосистеме в преддверии зимы. Теперь главное, чтобы эти договоренности были реализованы.

О том, чем завершился для Украины сверхважный саммит G7, читайте в материале OBOZ.UA

Трамп готов усилить давление на РФ, но в обмен на помощь Европы

Лидеры стран G7 прибыли в Эвиан-ле-Бен, готовясь к спору с президентом США по поводу Ирана и войны в Украине. После последнего телефонного разговора Трампа с Путиным во многих столицах опасались, что Вашингтон вновь начнет склонять Киев к территориальным уступкам и фактически вернется к логике переговоров, сформировавшейся после Анкориджа. Впрочем, атмосфера оказалась гораздо более позитивной, чем ожидалось. Лидеры Европейского Союза неожиданно стали гораздо оптимистичнее оценивать перспективы сотрудничества с Белым домом и даже перестали опасаться, что предстоящий саммит НАТО может оказаться под угрозой из-за разногласий между США и европейскими союзниками.

Ключевым фактором стала очевидная готовность Трампа усилить давление на Путина с целью прекращения войны против Украины. В то же время американский президент дал понять, что ожидает от Европы помощи в решении собственной стратегической проблемы. По информации Politico, в ходе закрытых переговоров Трамп заявил, что готов поддержать Украину и усилить экономическое давление на Россию, но ожидает от европейских союзников практического участия в разминировании Ормузского пролива. Европейские лидеры не отвергли такую возможность, но подчеркнули, что реализация подобной операции возможна лишь при соблюдении ряда политических и юридических условий. Фактически начали обрисовываться контуры крупного геополитического соглашения. США поддерживают более жесткую политику в отношении России, а европейские союзники берут на себя большую ответственность за безопасность Ормузского пролива – главной артерии мирового нефтяного экспорта, дальнейшая блокировка которой неизбежно спровоцирует еще больший энергетический шок.

Несмотря на отсутствие окончательных договоренностей, канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Трампом заявил о своем оптимизме.

"Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США, как на официальных встречах, так и во время неформальных бесед в кулуарах, вселяют в меня определенный оптимизм", – отметил Мерц.

Трамп подписал итоговую декларацию в поддержку Украины

Лидеры "Большой семерки" приняли совместную декларацию, в которой значительная часть посвящена вопросам поддержки Украины. В документе подчеркивается, что страны "Большой семерки" едины в поддержке свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины. Как говорится в заявлении, прогресс Украины на фронте придал "новый импульс", который лидеры G7 намерены поддержать. Для этого Украине увеличат поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Кроме того, они готовы рассмотреть возможность передачи Киеву военных лицензий, чтобы Украина могла самостоятельно наращивать оборонное производство на месте.

Отдельно отмечена готовность усилить санкционное давление на российскую военную экономику, прежде всего на нефтяной и газовый секторы. В декларации также говорится, что после стабилизации ситуации вокруг конфликта с Ираном и Ормузского пролива сложились более благоприятные условия для принятия новых экономических решений в отношении России.

"Мы считаем это подходящим моментом для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, о восстановлении Ормузского пролива", – говорится в декларации.

Хотя на сегодняшний день речь идет пока лишь о декларации, которая еще не подкреплена конкретными практическими решениями. Однако, чтобы понять важность такого шага, стоит вспомнить предыдущий саммит G7 в Канаде, который Трамп досрочно покинул. Тогда американский лидер даже не рассматривал возможность принятия совместной декларации о поддержке Украины, поэтому в итоговом документе саммита подобных формулировок не было. Более того, в последнее время во время заседаний Генеральной Ассамблеи ООН представители США порой поддерживали резолюции, предложенные РФ, касавшиеся российской агрессии против Украины.

Сейчас, очевидно, американский лидер склоняется скорее к позиции своих западных союзников, когда речь идет о поддержке Украины и давлении на РФ. Это связано со значительным ослаблением позиций США и самого Трампа на международной арене из-за конфликта вокруг Ирана. Это серьёзное внешнеполитическое поражение Трампа, и западные союзники сегодня нужны ему больше, чем он им.

Производство в Украине дальнобойных ракет по американской лицензии

Лидеры "Большой семерки" договорились увеличить поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия. Не менее важным решением стало принципиальное одобрение возможности передачи Украине лицензий на производство отдельных видов вооружения непосредственно на украинской территории.

Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой наладить лицензионное производство ракет в Европе и Украине. США и европейские страны G7 будут производить в Украине "по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства нанесения дальних ударов", то есть дальнобойные ракеты.

Трамп также заявил, что США рассмотрят возможность оказания помощи Украине американскими ракетами. Судя по всему, под ракетами он подразумевает перехватчики PAC-3 и PAC-2 для ЗРК Patriot, которые крайне необходимы Украине.

"Дух Анкориджа" исчезает: удалось ли убедить Трампа, что Путин не побеждает

Важным политическим результатом саммита стало изменение оценки войны Трампом. Похоже, что в Эвиане европейским лидерам в значительной степени удалось "вытравить" из Трампа так называемый "дух Анкориджа" – убеждение, что Россия имеет стратегическое преимущество, а Украина обречена на уступки. Это существенно отличается от позиции Трампа после встречи с Путиным в Анкоридже в 2025 году. Тогда он был убежден, что у Украины "нет козырей" и она должна согласиться на территориальные уступки.

Президент Франции Макрон приветствовал "существенное изменение подхода" к Украине в связи со сближением США с Европой. По его словам, согласованные на саммите G7 формулировки по Украине предусматривают достаточно сильную поддержку Киева и отражают "очень существенное изменение подхода", в частности "четкую готовность" США работать вместе с европейскими партнерами для поддержки Украины. Во время брифинга после саммита Макрон отметил, что лидеры "Большой семерки" провели "подробное" обсуждение, которое позволило найти важные точки соприкосновения позиций. Он подчеркнул "неизменную поддержку Украины" и заявил, что "баланс сил в последние месяцы существенно изменился" в пользу Украины, поскольку "Украина продвигается вперед и оказывает сопротивление, а Россия отступает".

В Эвиане Макрон организовал встречу Трампа с Зеленским. После переговоров американский президент назвал беседу "очень хорошей". Президент Украины показал американскому лидеру фотографии последствий российского удара по Успенскому собору в Киеве. Это, по словам свидетелей, заметно повлияло на Трампа.

В целом, после саммита всё больше западных лидеров считают: позиции Украины укрепляются, тогда как возможности России постепенно сужаются.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США начали гораздо более реалистично оценивать ситуацию на фронте и все больше сближаются с позицией европейских союзников в отношении войны.

Фридрих Мерц также положительно прокомментировал итоги встречи стран G7, заявив об усилении поддержки Украины и новом уровне единства среди союзников. По его словам, решения саммита демонстрируют четкий сигнал как для Киева, так и для Москвы и задают новый тон потенциальным переговорам. В целом отмечается главный факт: США на этот раз продемонстрировали гораздо более конструктивную позицию в отношении Украины, чем ожидали союзники.

Дипломатическая победа Макрона: все ради Украины

Красная дорожка, Версаль, комплименты, изысканная кухня... и дипломатическая стратегия Макрона сработала. После этого к американскому президенту можно было подойти и с вопросом о поддержке Украины. Французская дипломатия сделала все, чтобы американский президент чувствовал себя главной фигурой саммита G7. Париж хорошо понимал: без поддержки Трампа достичь общей позиции по Украине будет практически невозможно.

Подготовка к саммиту длилась несколько месяцев и включала не только переговоры, но и тщательно продуманный дипломатический протокол. Для Трампа даже изменили график проведения саммита, чтобы он мог совместить участие в G7 со своими внутриполитическими мероприятиями в США. Накануне встречи, Макрон пригласил его на торжественный ужин в Версальском дворце с роскошным меню, а уже в Эвиане организаторы максимально избегали любых ситуаций, которые могли бы вызвать у президента США раздражение. Даже его опоздания, нестандартные высказывания и демонстративные шутки не стали предметом публичной критики. Более того, в итоговой декларации несколько раз отдельно отмечались дипломатические усилия Трампа в отношении Ближнего Востока и иранского вопроса, что позволило ему представить итоги саммита как собственный успех.

Такой подход не был проявлением слабости, а стал элементом политической тактики. Европейские лидеры фактически создали для Трампа максимально комфортные условия, чтобы добиться главного результата – его согласие поддержать новые решения в пользу Украины. Это в очередной раз подтвердило, что в дипломатии личные амбиции лидеров становятся столь же важным фактором переговоров, как военные или экономические аргументы. Особенно когда имеешь дело с Трампом. Именно на этом и была построена стратегия Макрона, которая, по крайней мере на этом саммите, принесла Франции и Украине желаемый результат.

Консолидированная поддержка G7 существенно укрепляет позиции Украины перед возможными переговорами с Россией

Для Украины саммит G7 принес действительно положительные результаты. Их воплощением стало заявление лидеров "Большой семерки". Это очень важный и, в определенной степени, даже неожиданный документ. Если внимательно его проанализировать, то можно увидеть, что среди геополитических вопросов на первом месте стоит не тема Ирана, которая чрезвычайно важна для президента США, а именно вопрос Украины. В документе есть несколько принципиальных положений. Он начинается с четкого тезиса о том, что страны G7 и впредь твердо и безоговорочно поддерживают Украину. Особенно важен заключительный абзац, в котором государства "Большой семерки" берут на себя обязательство усиливать давление на российскую военную экономику, прежде всего в энергетическом секторе. Это, я бы сказал, проявление конкретной стратегии, направленной на прекращение российской агрессии – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Комментируя готовность президента США Дональда Трампа к более жесткому давлению на Россию, Мережко отмечает, что делать окончательные выводы пока рано, однако уже сам факт подписания итоговой декларации свидетельствует о позитивных для Украины изменениях.

"На мой взгляд, этому есть несколько причин. Во-первых, Трамп не хочет оказаться в политической изоляции. Сегодня ему нужна поддержка европейских партнеров и других государств "Большой семерки", которые занимают последовательную проукраинскую позицию. Во-вторых, изменилось его восприятие ситуации на поле боя. Он увидел, что Украина не проигрывает войну. Наоборот, украинские силы демонстрируют успехи, а в последние месяцы отвоевывают больше территорий, чем теряют. Ситуация стабилизировалась, мы видим эффективные дальнобойные удары по российским объектам. Если вспомнить встречу в Овальном кабинете, тогда Трамп говорил, что у Украины "нет карт". Но события последних месяцев показали обратное. А Трамп по своему мировоззрению всегда стремится ассоциировать себя с победителем, а не с тем, кто терпит поражение. Именно поэтому он начал иначе оценивать ситуацию и более благосклонно относиться к поддержке Украины", – отмечает Мережко.

Он также считает, что так называемый "дух Анкориджа" был скорее элементом российской пропаганды, чем реальной политической тенденцией.

"Я считаю, что понятие „дух Анкориджа" – скорее российский пропагандистский миф, который активно использовал Кремль. Путин рассчитывал, что Трамп согласится на снятие санкций с России, прежде всего с её энергетического сектора, а также примет российские требования о выводе украинских войск из Донецкой области или даже других украинских территорий, которые Россия незаконно включила в свою Конституцию. Однако этого не произошло. Трамп занял гораздо более реалистичную и рациональную позицию", – говорит Мережко.

По словам Мережка, консолидированная поддержка стран "Большой семерки" существенно укрепляет позиции Украины перед возможными переговорами с Россией.

"Текст итогового заявления четко демонстрирует: страны "Большой семерки" считают единственным эффективным путем к прекращению российской агрессии именно усиление международного давления на Москву. "Большая семерка" выступает единым фронтом, демонстрируя солидарность, а Соединенные Штаты присоединились к этой совместной позиции. Именно это значительно повышает вероятность того, что давление на Россию будет усилено, а в перспективе это создаст предпосылки для начала реальных, а не имитационных мирных переговоров", – считает Мережко.