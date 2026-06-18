На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Максим Костюченко. Фото

В результате тяжелого ранения 3 июня 2026 года оборвалась жизнь мужественного военного из Михайловки-Рубежовки Киевской области Максима Костюченко. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"Ирпенская община в трауре: на щите возвращается Защитник Украины, наш земляк Максим Костюченко", – говорится в сообщении.

Герой родился 5 сентября 1997 года в Михайловке-Рубежовке. С детства он был очень активным, трудолюбивым и ответственным юношей, увлекавшимся футболом и всегда собиравшим вокруг себя друзей. Получив специальность по производству авиационных летательных аппаратов в АНТК "Антонов" и отслужив срочную службу, он посвятил себя мирной жизни. В 2022–2023 годах Максим работал в Киевском городском центре поддержки детей и семей, помогая тем, кто в этом нуждался.

Воин встал на защиту Родины 3 марта 2023 года, присоединившись к батарее артиллерийской разведки 44-й отдельной механизированной бригады. Среди сослуживцев он отличался исключительной принципиальностью, обостренным чувством справедливости и смелостью отстаивать права всего подразделения. Именно за этот крепкий характер он получил от сослуживцев сразу два позывных – "Ворчун" и "Кипиш".

За добросовестное выполнение боевых задач и отвагу воин был награжден почетной наградой Главнокомандующего "Золотой крест", медалью "Ветеран войны" и памятными наградами бригады.

К сожалению, 25 мая 2026 года вблизи Краматорска, возвращаясь с очередного боевого задания, экипаж Максима попал под удар вражеской управляемой авиабомбы ФАБ-250.

"Герой получил тяжёлые ранения, и врачи до последнего отчаянно боролись за его жизнь. К сожалению, чуда не произошло: 13 июня 2026 года сердце мужественного воина остановилось. Родные и близкие навсегда запомнят Максима как доброго, искреннего и умного человека, человека с несокрушимой честью и совестью. Он был надежным другом, любящим сыном, внуком и братом. У Героя остались родители, младший брат, бабушки и дедушки", – добавила Макеева.

Как писал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Денис Беседин. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 февраля 2024 года.

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