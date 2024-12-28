Туман и до +3°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 29 декабря

В Киевской области в воскресенье, 29 декабря, облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 29 декабря по территории Киевщины и Киева. Облачно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве в течение суток 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +1°С…+3°С; Мироновка +1°С…+3°С; Фастов +1°С…+3°С; Яготин +1°С…+3°С; Барышевка +1°С…+3°С; Борисполь +1°С…+3°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киева и области. Ночью и утром туман 29 декабря, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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