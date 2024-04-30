Церковь вместо станции метро "Левобережная": как выглядела Никольская слободка Киева в 1880-х годах. Архивное фото

В 1880-х годах на том месте, где находится станция столичного метро "Левобережная", была церковь и частные дома. Эта историческая местность называется Никольская слободка, и здесь существовал заезд, где путешественники могли отдохнуть перед переправой в Киев.

Старое фото было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем по-другому.

"Будущая станция метро "Левобережная", 1880-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном колоризированном фото можно увидеть, как выглядела эта местность в те годы – тогда она не была частью Киева, а вообще относилась к Черниговской губернии.

Никольская Слободка – историческая местность на левом берегу Киева. Расположенный между современными улицами Евгения Маланюка и Каховской, пик развития территории пришелся на первую половину XX века. Здесь размещалось поселение неолита Днепро-Донецкой культуры.

В XIX веке на территории слободки существовал заезд, где путники на дилижансах могли отдохнуть перед переправой в Киев. В 1970–1980-е годы большая часть Никольской слободки была снесена (она простиралась до Русановского канала), а на ее месте построен жилой массив Левобережный.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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