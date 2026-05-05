Трагическое известие: стало известно о смерти военного из Киевской области Богдана Кондратенко. Фото

В Броварах Киевской области 26 апреля остановилось сердце военного Богдана Кондратенко. Он до конца оставался верен присяге и народу Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Трагическая весть

"Пополнился Небесный строй Защитников... Солдат Богдан Кондратенко, дешифровщик разведывательных материалов с беспилотных летательных аппаратов, умер 26 апреля 2026 года в городе Бровары. Искренние соболезнования родным и близким Богдана Александровича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с героем состоится в среду, 6 мая, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

