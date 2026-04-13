Тепло возвращается в Киев и область: прогноз погоды на ближайшие пять суток

В Киеве и области ближайшие пять суток синоптики прогнозируют разнообразную погоду. В течение 14-18 апреля солнечные дни будут сменяться облачными, а в отдельные дни воздух прогреется до +18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Тепло снова начинает возвращаться в регион.

Что рассказали синоптики

"14-18 апреля на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем разнообразную погоду. Однако подобным будет то, что в поле высокого давления осадков не ждем, только 17-18 апреля днем местами рассчитываем на небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, ближайшую ночь, 14 апреля, ожидают, что будет самой холодной среди следующих пяти. По области с заморозками не только на почве, но и в воздухе, а в столице их только на почве, в дальнейшем ночная температура в пределах 3-8°С тепла.

Днем за счет прояснений стоит рассчитывать на максимальную температуру по области 12-18°С, 17-18 апреля 9-14°С из-за увеличения облачности. В столице самые теплые дни 15-16 апреля (16-18°С), 17-18 апреля на 5°С прохладнее (11-13°С) из-за облаков и местами небольшого дождя.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

