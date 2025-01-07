Сутки сидели в закрытой машине: в Киеве полицейские пришли на помощь двум песикам. Фото

В Киеве правоохранители освободили собак, которые в холодную погоду находились в закрытой машине. По словам местных жителей, животные просидели внутри авто около суток.

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Пока четырехлапые ничего не угрожает, а на их хозяина составили административные материалы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Сегодня (7 января. – Ред.) на спецлинию 112 обратился неравнодушный прохожий, который заметил двух собак, запертых в автомобиле Nissan на бульваре Владимира Высоцкого. Мужчина добавил, что животные выглядели истощенными, поскольку, вероятно, находятся в транспортном средстве со вчерашнего дня", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные совместно с коллегами из Деснянского райуправления полиции опросили очевидцев происшествия, установили владельца автомобиля и вызвали его на место. Муж подтвердил, что это его животные, открыл машину и выпустил четвероногих.

С киевлянином провели разъяснительную беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него протокол по факту нарушения правил содержания домашних животных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве патрульные спасли жизнь маленькому котику. Животное из последних сил бегало по проезжей части, чтобы не попасть под колеса автомобилей.

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