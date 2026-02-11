Существует риск новых вражеских атак: в КГГА призвали жителей Киева проверить и при необходимости обновить запасы воды

Городские власти призвали жителей Киева проверить и при необходимости обновить запасы воды. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак по критической инфраструктуре города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Враг продолжает воевать с гражданским населением.

"Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак. Призываем киевлян проверить и при необходимости обновить запасы воды – питьевой и технической", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что рекомендуемая суточная норма на одного человека составляет 3 литра питьевой и 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Последствия ударов РФ по Киеву

В Киеве по состоянию на вторник, 10 февраля, без теплоснабжения оставались более 1400 жилых домов. В частности, более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты еще продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оснащения и систем Дарницкой ТЭЦ Киева. Объект инфраструктуры был поврежден в результате российской комбинированной атаки.

