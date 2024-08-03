Четыре ветви: в сети показали, каким представляли развитие метро Киева в 1965 году. Фото

В далеком 1965 году власти Киева планировали серьезное развитие метрополитена, который к тому времени уже работал 5 лет. Уже тогда хотели построить четыре ветви, в том числе Троещину.

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Архивный снимок был опубликован в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Столичная подземка начала свою работу 6 ноября 1960 года.

"Схема киевского метро с 1965 года – тогда прошло всего 5 лет с момента открытия подземки. Обратите внимание на то, как власти видели тогда перспективы развития метрополитена. Кстати, там, на схеме, уже метро на Троещину было", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что строители уже тогда предусматривали линию метро на Троещину, у станций на Оболони еще не было названий – их называли "Оболонь" и цифра. А также предполагалось, что между "Выдубичами" и "Зверинецкой" должна быть станция "Ботанический сад".

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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