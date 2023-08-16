Старый Гостиный двор и фонтан, которого больше нет: в сети опубликовали уникальное фото Контрактовой площади 1957 года

Контрактовая площадь является одной из старейших в Киеве и известна еще во времена Киевской Руси. В 1957 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок площади из здания, в котором сегодня находится вход в одноименную станцию столичного метро.

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Уникальное фото было опубликовано в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была эта локация 66 лет назад.

"Контрактовая площадь. 1957 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как выглядела одна из старейших площадей Киева в те годы. В частности, здесь был красивый фонтан, а на остановках трамваев, одна из которых не сохранилась, были установлены часы на столбах. При этом старое здание Гостиного двора почти не было видно из-за большого количества деревьев.

Контрактовая площадь – одна из старейших в Киеве, возникла еще при Киевской Руси. В 1123—1136 годах здесь была возведена церковь Богородицы Пирогощи. После разрушения Верхнего города монголо-татарами центр Киева переместился на Подол, и Контрактовая площадь стала центральной. В XV веке здесь была возведена ратуша, позже – старинный колодец-фонтан "Самсон".

В XVI-XVIII веках вблизи площади возник комплекс Братского монастыря. До 1834 г. на площади проходили парады вооруженных сил магистрата, киевских ремесленных цехов, так называемого мещанского корпуса, конных подразделений.

Напомним, летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, шедшего на приземление в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийное приводнение на болото на Осокорках.

Как сообщал OBOZREVATEL, станция киевского метро "Майдан Незалежности" получила свое настоящее название 26 августа 1991 года. Благодаря фотоаппарату Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на стене перрона.

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