Среднемесячная температура была выше климатической нормы: погодные итоги ноября 2024 года в Киеве

В Киеве среднемесячная температура воздуха в ноябре была выше климатической нормы. Максимально тепло последнего осеннего места было 2 числа, когда колонки термометров показали +12,4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 51 мм, или 111 % климатической нормы.

"Последние итоги ноября в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха в ноябре в Киеве равнялась +2,7°С, что на 0,1°С выше климатической нормы", – рассказали климатологи.

Холоднее всего в столице было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до -5,8°С, а самое теплое - 2 ноября, когда максимальная температура после полудня достигла +12,4°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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