Созданы все условия: в Киевском зоопарке в новый вольер переселили спасенных от войны гигантских черепах. Фото

В Киевском зоопарке для спасенных во время войны больших черепах обустроили новый вольер. Для них здесь установлены теневые навесы и зонты от жары и дождя, а также есть места, чтобы принимать песчаные и водяные ванны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Продолжаем создавать комфортные условия для постоянных и спасенных животных. На этот раз новый дом получили самые большие черепахи Киевзоо – Дядя Саша, Матильда и Чебурек, а также группа шпоровых черепах, спасшихся во время войны с пострадавших территорий нашей страны. На воссозданном уголке живой природы, общей площадью 370 кв. м. разместились аж три зеленые фазенды", – рассказали в Киевзоо.

Для максимального комфорта гигантских африканских черепах здесь установлены теневые навесы и зонты от жары и дождя. А еще эти гигантские обитатели угодий любят принимать песчаные и водяные ванны. Так что бассейны и песочницы – прекрасное дополнение для их комфортной жизни.

Как отметили в пресс-службе шпоровые черепахи – растительноядные. Они питаются травой, сеном, овощами и фруктами.

"А особый вкус – гибискус – мы выращиваем сами. Поэтому угощаем наших черепах этими душистыми веточками круглогодично. Увидеть шпоровые черепа на новых летних фазендах можно в начале Центральной аллеи Киевзоо (сразу за домом попугаев-монахов). Приходите в гости!", – пригласили в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в природный вольер переселили троих спасенных из Сумщины птиц нанду. Для их комфорта создана каменистая гряда с водопадом и навес от непогоды с соломенными матрасиками.

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