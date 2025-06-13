'София Киевская' в столице временно закрыта для посетителей: что произошло

В пятницу, 13 июня, территория Национального заповедника "София Киевская" в столице будет закрыта для посетителей. Сообщается, что это было сделано по техническим причинам.

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Об этом проинформировали в пресс-службе заповедника на странице в соцсети Facebook. Недавно исторический памятник пострадал в результате обстрела со стороны РФ.

"Вниманию посетителей! 13 июня (пятница) территория Национального заповедника "София Киевская" по техническим причинам будет закрыта для посетителей. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве в результате ночной российской атаки во вторник, 10 июня, был поврежден исторический памятник национального значения – Софийский собор. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде.

Со своей стороны в пресс-службе Национального заповедника "София Киевская" уточнили, что событие произошло в 4:40. Отмечалось, что интерьер памятника не пострадал, однако любые вибрационные нагрузки от взрывов представляют серьезную угрозу для сохранения ее конструкций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 6 июня, во время российской террористической атаки пострадал Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Взрывной волной был поврежден фасад главного корпуса.

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