Собирает местный Генри Форд: под Киевом был замечен необычный трехколесный транспорт. Фото и подробности

В Буче Киевской области на днях заметили необычное транспортное средство на трех колесах. Как оказалось, это разработка местного мастера, который также является одним из конструкторов наземного дрона для эвакуации раненых на фронте.

Фото трицикла на своей странице в соцсети Facebook опубликовала Виктория Ляховец. Сообщается, что уже налажено производство такого транспорта.

"Есть у Бучи свой Henry Ford (Генри Форд – конструктор автомобилей, основатель корпорации "Форд Мотор". – Ред.). Двигаемся в новый день: чья "лошадь"?... Никого не удивишь BMW или Nissan, а вот такой экземпляр в Буче – единственный! Кто знает, у кого "золотые" руки?" – написала Ляховец.

Как отметили пользователи соцсети, разработчиком этого транспортного средства является местный житель, который также является одним из конструкторов наземного дрона для эвакуации раненых на фронте.

Сообщается, что трицикл часто видят на улицах Бучи, а на сам транспорт украинцы реагируют с юмором и положительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве был замечен гибридный BMW XM Label Red, который может разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с. Всего было собрано 500 машин в такой версии.

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