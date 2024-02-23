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Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
3,1 т.
Киев с высоты птичьего полета

Более 100 лет назад увидеть, как выглядел Киев с высоты птичьего полета, можно было с помощью самолетов или аэростатов. Именно благодаря последнему варианту мы можем увидеть уникальные фотографии столицы Украины.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно разглядеть, каким был город более столетия назад.

"1918 год. Сфотографирован с аэростата", – говорится в сообщении.

Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото

Благодаря старым снимкам можно, в частности, посмотреть центр Киева, Печерск, как выглядели острова на Днепре, еще когда там жили киевляне.

Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото
Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото
Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото
Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото
Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото
Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото
Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото
Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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