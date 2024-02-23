Снято с аэростата: в сети показали, как выглядел Киев в 1918 году с высоты птичьего полета. Уникальные фото

Более 100 лет назад увидеть, как выглядел Киев с высоты птичьего полета, можно было с помощью самолетов или аэростатов. Именно благодаря последнему варианту мы можем увидеть уникальные фотографии столицы Украины.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно разглядеть, каким был город более столетия назад.

"1918 год. Сфотографирован с аэростата", – говорится в сообщении.

Благодаря старым снимкам можно, в частности, посмотреть центр Киева, Печерск, как выглядели острова на Днепре, еще когда там жили киевляне.

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Расцвет этого вида транспорта пришелся на 1950–60-е годы, когда увеличивалась его сеть, а вагоны становились более комфортными.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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