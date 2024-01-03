Снег с переходом на дождь и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области 4 января

В Киеве и Киевской области в четверг, 4 января, небольшой мокрый снег с переходом в дождь, утром на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 4 января по Киевщине. Облачно, небольшой мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью +2°С..-3°С, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем около 5°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 января в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром будет идти дождь. Днем он может утихнуть, но не прекратится до самого вечера.

Следует добавить, что в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

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