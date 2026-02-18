Снег и гололедица: прогноз погоды в Киеве и области на 19 февраля

В Киевской области в четверг, 19 февраля, местами небольшой снег, синоптики предупредили о гололедице. Днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до -3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 19 февраля по территории Киевской области. Облачно. Ночью умеренный, днем местами небольшой снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 3-8°С мороза; в Киеве ночью 9-11°С, днем 4-6°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. 19 февраля на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к середине дня и вовсе закончиться.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

