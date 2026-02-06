Снег и до -6°С: прогноз погоды в Киеве и области на 7 февраля

В Киевской области в субботу, 7 февраля, облачно, синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 7 февраля по территории Киевской области и города Киева. Облачно. Снег. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 6-8°С мороза, днем 2-4°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. С самого утра будет идти снег. Днем он может ослабнуть, но не успокоится до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

