Снег и до -6°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 февраля

В Киевской области в среду, 19 декабря, облачно, синоптики прогнозируют небольшой снег. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -6°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер переменный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 19 февраля по территории Киевщины. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Температура по области ночью 9-14°С, местами до 18°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 11-13°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 февраля облачная погода продержится в Киеве весь день. Вечером будет идти снег.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!