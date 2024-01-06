Снег, гололедица и до -12°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 7 января

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 7 января, облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе упадет до 7-12 ° С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 7 января по Киевщине. Облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Снижение температуры в течение суток по области до 7-12°С мороза; в Киеве понижение температуры в течение суток до 8- 10°С мороза", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем -7°С... -5°С; Мироновка -6°С… -4°С; Фастов -8°С… -6°С; Яготин -9°С... -7°С; Барышевка -9°С… -7°С; Борисполь -9°С… -7°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 7 января на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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