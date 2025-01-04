'Сколько пальцев?': музей истории Киева попал в скандал из-за поста в соцсетях и бестолкового извинения. Фото

Музей истории Киева попал в скандал из-за поста в социальных сетях. Заведение опубликовало ИИ-фото девушки с 6 пальцами, но после критики не удалило снимок, а даже пыталось шутить по этому поводу.

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Публикация была размещена на странице музея в соцсети Instagram. Подписчики негативно отреагировали на такой "пиар".

Так, в пятницу, 3 января, Музей истории Киева опубликовал ИИ-фото девушки с 6 пальцами, в котором сообщил, что количество подписчиков увеличилось до 14 тысяч человек, а также пригласил жителей и гостей столицы посетить заведение обещая бесплатный билет одному с посетителей. После этого подписчики начали откровенно критиковать заведение за использование таких снимков, предлагая сделать фото с работницей.

"Вы хоть проверяйте, что ИИ выдает", "Сколько пальцев? Ой, не видит баба", "Да позорно".

"Будем откровенны, это ужасно. Сфотографируйте даму, которая у вас работает кассиршей, детей, покупающих билеты, котика среди экспонатов. Это не только будет выглядеть лучше, но и увеличит охват", – подчеркнул один из подписчиков.

Несмотря на негативную реакцию украинцев, музей оставил пост без изменений и даже в одиночку пытался шутить по этому поводу.

"Это не отговорки, чтобы получить билет", – отреагировали на критику в музее.

Как сообщал OBOZ.UA, попавшая в громкий скандал украинская певица Катя Chilly высказалась против установления атрибута Рождества евреев – Ханукии – в центре Киева, пропагандирует практики российского политического авантюриста и фаворита Николая II – Григория Распутина.

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