Склоним головы в скорби: на фронте погиб военный с Киевщины Юрий Иващенко. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Юрий Иващенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 22 марта.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком, старшим матросом Юрием Иващенко (1997 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был оператором беспилотных летательных аппаратов одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 22 марта в районе населенного пункта Новогришино Покровского района Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!