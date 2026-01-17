Склоним головы в скорби: на фронте погиб военный с Киевщины Леонид Хавронюк. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Леонид Хавронюк. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 января.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община попрощалась с земляком – капитаном Леонидом Хавронюком (1973 года рождения)", – говорится в сообщении.

Леонид Витальевич служил старшим офицером одной из воинских частей. Мужественный воин погиб 6 января во время защиты Родины выполняя боевые задачи вблизи населенного пункта Боровское Купянского района Харьковской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

