Склоним головы в скорби: на фронте погиб военный с Киевщины Леонид Хавронюк. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Леонид Хавронюк. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Белоцерковская община попрощалась с земляком – капитаном Леонидом Хавронюком (1973 года рождения)", – говорится в сообщении.
Леонид Витальевич служил старшим офицером одной из воинских частей. Мужественный воин погиб 6 января во время защиты Родины выполняя боевые задачи вблизи населенного пункта Боровское Купянского района Харьковской области.
Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
