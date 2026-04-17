Скандальные закупки овощерезки для укрытий: в Киеве суд вынес приговор бывшей чиновнице РГА

В Киеве суд вынес приговор бывшей начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА Ольге Дроздовой. Она признана виновной в растрате при закупке овощерезок и стульев для школьных укрытий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленница должна провести за решеткой 7 лет.

Что известно

"При поддержании публичного обвинения прокурорами уже бывшую начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА судом признана виновной в растрате бюджетных средств при закупке в 2023 году овощерезок и стульев для школьных укрытий Днепровского района", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемая отвечала ответственной за проведение закупок. При закупке овощерезок переплатила за них более 460 тыс. гривен. По этому эпизоду злоумышленница признана виновной. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

По делу о закупке стульев для укрытий в школах района установлено, что за них управление образования переплатило почти 1 млн 350 тыс. грн. Приговором суда бывшая чиновница управления образования также признана виновной.

Ей и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций сроком на 3 года с конфискацией имущества. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски на сумму нанесенного ущерба, поданные прокурорами в интересах государства.

Добавим, правоохранители не называют имя виновной, но как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, речь идет об Ольге Дроздовой.

Как сообщал OBOZ.UA, Днепровская районная государственная администрация Киева досрочно расторгла договор о закупке барабанов и палочек к ним на почти 900 тысяч гривен. Их хотели приобрести для "психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

