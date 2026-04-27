Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Киевскую область: прогноз погоды на пять суток

В Киевской области 28 апреля – 2 мая еще сохранится холодная погода. Однако в конце недели, согласно прогнозу синоптиков, уже можно ожидать, что днем на выходных воздух будет прогреваться до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Сильные ветры понемногу тоже начнут отступать из региона.

Что рассказали синоптики

"28 апреля – 2 мая на Киевщине и в г. Киеве, еще сохранится холодная погода (по области ночью с заморозками и в воздухе 0-3°С). Хотя в первые двое суток мая рассчитываем, что их вероятность останется только на почве, а днем максимальная температура постепенно будет повышаться от 6-11°С тепла трех завершающих апрельских дней до 11-16°С уже 2 мая", – говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, что ближайшие пять суток будет преобладать погода без осадков, однако днем 28 и 29 апреля местами ожидается небольшой дождь. Северо-западный ветер будет добавлять дискомфорта только в ближайшие сутки, 28 апреля, в дальнейшем его скорость будет уменьшаться и в начале мая постепенно переходить на более приятный юго-западный.

В столице за счет прояснений самые холодные ночи с вероятностью заморозков ожидаются 29 и 30 апреля, однако днем в пределах 8-10°С тепла и только 1-2 мая будет повышение до 12-15°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

