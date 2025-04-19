Синоптики рассказали, какой погоды ждать на Пасху в Киевской области: подробный прогноз

В Киевской области в воскресенье, 20 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 20 апреля на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 9-11°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +22°С…+24°С; Барышевка +22°С…+24°С; Борисполь +22°С…+24°С и Вышгород +21°С…+23°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 апреля в Киеве Весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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