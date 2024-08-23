Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в День Независимости

В Киеве и Киевской области в субботу, 24 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе в День Независимости Украины максимально прогреется до +31°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 24 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 26-31°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +25°С…+27°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +26°С…+28°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

В Укргидрометцентре добавили, что в следующие пять суток по Киевщине ожидается солнечная погода, без осадков. Лишь 28 августа возможен кратковременный дождь. Температура будет комфортной: ночью 15-18°C, а днем 27-32°C.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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