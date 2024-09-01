Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в первый день осени

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 1 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с.

"Прогноз погоды на 1 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области 27-32°С, в Киеве около 30°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +28°С…+30°С; Мироновка +29°С…+31°С; Фастов +28°С…+30°С; Яготин +29°С…+31°С; Барышевка +29°С…+31°С; Борисполь +28°С…+30°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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