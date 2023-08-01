Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в первый день августа

В Киеве и Киевской области во вторник, 1 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 1 августа. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура днем 23-28°С; по Киеву днем 25-27°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +23°С…+25°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов 24°С…+26°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, к вечеру облака, которые будут царить в Киеве в небе весь день, уйдут прочь. Без осадков.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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