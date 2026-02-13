Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области: все подробности

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области. До конца суток и 13 февраля в первой половине дня 14 февраля туман, видимость ограничена.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. До конца дня 13 февраля, ночью и в первой половине дня 14 февраля туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Добавим, в Киевской области в пятницу, 13 февраля, облачно, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!