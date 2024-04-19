Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве в пятницу, 19 апреля. К концу дня в столице порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В ближайшие часы с содержанием до конца дня 19 апреля порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА призвали жителей и гостей столицы соблюдать следующие правила безопасности:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

Уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Вечером дождь, который пройдет почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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