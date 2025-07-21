Кратковременный дождь и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 июля

В Киевской области во вторник, 22 июля, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 22 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 15-20°С, днем 27-30°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 28-30°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака уже с утра закроют небо и пасмурная погода будет держаться в Киеве до конца дня. С середины дня и до его конца будет идти дождь.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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