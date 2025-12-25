Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в столице и по Киевской области: что известно

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в столице и Киевской области. В пятницу, 26 декабря, порывы ветра, метель и гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киев. 26 декабря порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В свою очередь в пресс-службе КГГА напомнили основные рекомендации при ухудшении погодных условий. В частности, во время сильного ветра специалисты призывают плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Жителям и гостям Киева необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними машины.

Водителей призвали быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

