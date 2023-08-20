Без осадков и до +35°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 20 августа

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 20 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +35°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 20 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области днем 30-35°С; в Киеве днем 30-32°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +31°С…+33°С; Мироновка +31°С…+33°С; Фастов +31°С…+33°С; Яготин +31°С…+33°С; Барышевка +31°С…+33°С; Борисполь +31°С…+33°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 20 августа утром небо в Киеве ясно, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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