Символ Киева: как выглядели 'Золотые ворота' в конце 1970-х до реконструкции. Фото

Одним из главных символов столицы Украины несомненно является памятник времен Киевской Руси – "Золотые ворота". Мы привыкли видеть ее в виде массивного здания, однако в конце 1970-х годов они выглядела совсем иначе.

Видео дня

Архивный снимок был опубликован на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в соцсети Facebook. Они были "восстановлены" в честь празднования 1500-летия столицы Украины.

Взгляд в прошлое

"Золотые ворота" перед реконструкцией. Фото ориентировочно 1978 года", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что до начала работ остатки аутентичных Золотых ворот были покрыты зеленью, а верхние части – листами металла, чтобы предотвратить разрушение памятника под действием погоды.

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из древнейших каменных фортификационных сооружений в Восточной Европе и символ столицы Украины. Свое название получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе (Царьграде). Строительство ворот продолжалось с 1019-го по 1026 год.

Они серьезно пострадали во время осады Киева войсками хана Батыя в 1240 году и долгое время разрушались. Только в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева их реконструировали, несмотря на то, что достоверные планы или изображения Золотых ворот не сохранились.

Немного истории

Крещатик является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!