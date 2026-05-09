Сильный дождь и до +18°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 10 мая

В Киевской области в воскресенье, 10 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами значительный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 10 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Умеренный, днем местами по области значительный дождь. По области ночью 10-15°С тепла, днем 13-18°С; в Киеве ночью и днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +12°С... +14°С; Мироновка +13°С... +15°С; Фастов +13°С... +15°С; Яготин +14°С... +16°С; Барышевка +13°С... +15°С; Борисполь +13°С... +15°С и Вышгород +13°С... +15°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

