Сильные морозы ночью: прогноз погоды в Киеве и области на 10 февраля

В Киевской области во вторник, 10 февраля, синоптики осадков не прогнозируют. Ночью ожидается сильный мороз, а днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до -7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с, на дорогах гололедица.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 10 февраля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром по области местами туман. Температура по области ночью 15-20°С, местами до 23°С мороза, днем 7-12°С мороза; в Киеве ночью 17-19°С, днем 8-10°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, все остальное время небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

