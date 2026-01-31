Сильные морозы и без осадков: прогноз погоды в Киеве и области на 1 февраля

В Киевской области в воскресенье, 1 февраля, синоптики осадков не прогнозируют. Ночью сильные морозы, а днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до -14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 1 февраля по территории Киевской области и города Киева. Холодная без осадков погода. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 20-25°С, днем 14-19°С мороза; в Киеве ночью 21-23°С, днем 14-16°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -16°С... -14°С; Мироновка -16°С... -14°С; Фастов -16°С... -14°С; Яготин -17°С... -15°С; Барышевка +12°С... +14°С; Борисполь -16°С... -14°С и Вышгород -16°С... -14°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака, которые появятся на небе в Киеве утром, продержатся почти весь день, и только вечером погода прояснится. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

