Сильная жара и без осадков: подробный прогноз погоды по Киевщине на 27 июля

В Киевской области в понедельник, 27 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +32 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 26 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем 30-32°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +27°С… +29°С; Мироновка +27°С… +29°С; Фастов +26°С… +28°С; Яготин +27°С… +29°С; Барышевка +28°С… +30°С; Борисполь +28°С… +30°С и Вышгород +28°С… +30°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачный день и пасмурный вечер сменят ясное утро. Осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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