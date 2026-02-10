Швейцарский 'лифт' на днепровских склонах: история и уникальные фото Киевского фуникулера

Киевский фуникулер начал перевозить пассажиров в далеком 1905 году. Мало кто знает, что его первая линия была короче, а оборудование и вагоны заказывали в Швейцарии.

Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". К счастью, механизм сохранился до наших дней и уже более века является любимой достопримечательностью жителей и гостей столицы.

Взгляд в прошлое

Как напомнили в сообществе, до начала 20-го века путь с торгового Подола в верхний город напоминал настоящее испытание. Киевлянам приходилось или преодолевать сотни ступенек по крутым деревянным лестницам или делать огромный крюк на трамвае. Проблема сообщения между двумя частями города стояла настолько остро, что ее решением занялись лучшие инженеры.

"Идея соединить Михайловскую гору и Боричев Ток принадлежала инженеру Артуру Абрагамсону. Это был амбициозный проект, реализацию которого доверили иностранцам. Все ключевое оборудование – двигатели, вагоны и тормозную систему – заказали в Швейцарии, стране, которая уже тогда была мировым лидером в строительстве канатных дорог. Это должно было гарантировать надежность конструкции в сложных условиях киевских склонов", – отметили авторы сообщения.

Далее на видео – старые фото "швейцарского лифта", ожививленные искусственным интеллектом.

Торжественное открытие фуникулера состоялось в мае 1905 года. Тогда сооружение называлось "Михайловский электрический канатный подъемник", а линия была значительно короче современной – аж на 38 метров. Нижняя станция располагалась выше, на улице Боричев Ток. Несмотря на это, "швейцарский лифт" мгновенно стал сенсацией, перевозя полмиллиона пассажиров в год.

Стоит добавить, что, к сожалению, история подъемника имела и драматические страницы. Летом 1928 года, во время ремонтных работ по замене каната, произошла серьезная авария. Тогда верхний вагон сорвался с креплений и, набрав скорость, вдребезги разбил нижний вагон. К счастью, людей внутри не было.

В тот же период, в 1928-1929 годах, состоялась давно запланированная реконструкция фуникулера. Это позволило исправить главный недостаток первоначального проекта: линию удлинили, перенеся нижнюю станцию на ее привычное для нас место – к Почтовой площади. Так киевский подъемник приобрел свой привычный вид.

