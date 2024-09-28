'Шаную Героев': в Киеве началось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото и видео

В центре Киева в субботу, 28 сентября, началось торжественное шествие, посвященное Дню защитников и защитниц Украины. Мероприятие стартовало от парка имени Тараса Шевченко.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Праздник ежегодно отмечают 1 октября.

В субботу, 28 сентября, в 12:00 в центре Киева началось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины. Участники мероприятия собрались в парке имени Тараса Шевченко, откуда пошли по улице Павла Скоропадского в сторону Площади Украинских Героев.

После этого колонна должна пройтись по улице Крещатик, а затем к Европейской площади, после чего подняться к Стене памяти на Михайловской площади.

К акции присоединили родственники погибших и все желающие – украинцы несли в руках плакаты с фотографиями украинских воинов и надписями "Чти живых, Помни павших, Борис за пленных". Всего в торжественном шествии приняли участие около 1 тысячи граждан.

День защитников и защитниц Украины – государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 1 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. Начато 14 октября 2014 президентским указом с названием "День защитника Украины". Из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднование перенесено с 14 октября на 1 октября. С 2015 года - государственный праздник и нерабочий день.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 сентября, профессиональный праздник отмечали украинские спасатели. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил и выразил особую благодарность этим людям, которые спасают жизнь, рискуя собственной.

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