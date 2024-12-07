С 1955-го по 2024 год: как выглядела главная новогодняя елка Украины в разные годы. Фото

На протяжении лет внешний вид главной елки Украины, которую устанавливали в Киеве, и ее размер постоянно менялись. Кроме того, несколько раз менялась локация, где можно было увидеть праздничное дерево.

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Фотографии новогодних красавиц были опубликованы в социальных сетях. Одна из елок даже попала в список самых красивых в мире по версии BBC.

Так, в своем Telegram-канале столичный экскурсовод и киевед Кирилл Степанец показал, какими были главные новогодние елки Киева во времена УССР – с 1955-го по 1988 год. Кстати, их тогда устанавливали на главной площади столицы – Майдане Незалежности.

"Киевские новогодние елки во времена Советского Союза. Мягко говоря, украшали их скромно", – отметил Степанец.

Другой набор фотографий новогодней красавицы охватывает период с 2013-го по 2022 год.

Елка, которую установили накануне 2014 года, у украинцев ассоциируется только с Революцией Достоинства. Ее начали монтировать сразу после разгона студенческого митинга на Майдане. Страшные события в ночь на 30 ноября возмутили украинцев, и это место с незаконченным "деревом" стало постоянной локацией пребывания митингующих. Саму "йолку" украсили флагами.

Стоит добавить, что с декабря 2014-го празднование Рождества и Нового года переместилось на Софийскую площадь вблизи собора Софии Киевской. Городские власти, учитывая страшные события зимы 2013-2014 годов – гибель Небесной Сотни, – приняли решение не устанавливать праздничное дерево на Майдане Незалежности. Саму елку начали украшать в соответствии с европейскими рождественскими традициями, в частности рождественскими огнями и Вифлеемской звездой.

В 2022 году новогодняя красавица, которую установили уже во время продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины, получила название "Ялинка незламності" и попала в перечень самых красивых в мире по версии издания BBC.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 6 декабря, на Софийской площади торжественно зажгли огни главной елки страны. В этом году высота дерева достигает 31 метра, а декорации вокруг него посвящены рождественской чуде-ночи.

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