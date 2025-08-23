УкраїнськаУКР
Ровно 157 лет назад на железнодорожный вокзал Киева прибыл первый поезд. Уникальное фото

Дмитрий Кропивницкий
Ровно 157 лет назад на железнодорожный вокзал Киева прибыл первый поезд. Уникальное фото

В 1868 году 23 августа на перрон железнодорожного вокзала Киева прибыл первый поезд. Историческое событие произошло в 17:00 – паровоз был украшен цветами, а встречали его под звуки музыки и крики "ура".

Архивный снимок и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". Здание первого столичного вокзала, к сожалению, не сохранилось до наших дней.

"23 августа 1868 года на Киевский вокзал прибыл первый поезд. В пять часов пополудни к строящемуся Киевскому вокзалу под звуки музыки и крики "ура" подошел рабочий поезд Киево-Балтийской железной дороги. Паровоз, украшенный цветами, вагоны с флагами и пассажирами-добровольцами – все это поразило киевлян", – говорится в сообщении.

Ровно 157 лет назад на железнодорожный вокзал Киева прибыл первый поезд. Уникальное фото

Как отметили в сообществе, именно так в столицу Украины пришла железная дорога. Стоит уточнить, что на колесах первого поезда было написано "Безак". Это фамилия киевского генерал-губернатора Александр Безака.

Благодаря его усилиям было установлено железнодорожное сообщение между Киевом, Одессой и австрийской границей. Умер Александр Безак в том же 1868 году, его похоронили на территории Киево-Печерской лавры. Нынешняя улица Петлюры возле вокзала долгое время носила его имя.

Ровно 157 лет назад на железнодорожный вокзал Киева прибыл первый поезд. Уникальное фото

"Первый поезд со стороны Курска на станцию Киев-Пассажирский прибыл 18 февраля 1870 года", – резюмировали в сообществе.

