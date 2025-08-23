Ровно 157 лет назад на железнодорожный вокзал Киева прибыл первый поезд. Уникальное фото

В 1868 году 23 августа на перрон железнодорожного вокзала Киева прибыл первый поезд. Историческое событие произошло в 17:00 – паровоз был украшен цветами, а встречали его под звуки музыки и крики "ура".

Архивный снимок и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". Здание первого столичного вокзала, к сожалению, не сохранилось до наших дней.

"23 августа 1868 года на Киевский вокзал прибыл первый поезд. В пять часов пополудни к строящемуся Киевскому вокзалу под звуки музыки и крики "ура" подошел рабочий поезд Киево-Балтийской железной дороги. Паровоз, украшенный цветами, вагоны с флагами и пассажирами-добровольцами – все это поразило киевлян", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, именно так в столицу Украины пришла железная дорога. Стоит уточнить, что на колесах первого поезда было написано "Безак". Это фамилия киевского генерал-губернатора Александр Безака.

Благодаря его усилиям было установлено железнодорожное сообщение между Киевом, Одессой и австрийской границей. Умер Александр Безак в том же 1868 году, его похоронили на территории Киево-Печерской лавры. Нынешняя улица Петлюры возле вокзала долгое время носила его имя.

"Первый поезд со стороны Курска на станцию Киев-Пассажирский прибыл 18 февраля 1870 года", – резюмировали в сообществе.

