Россия атаковала склады "Новой почты" и производственные объекты в Киевской области: произошёл пожар. Фото

В ночь на 28 августа Россия атаковала склады "Новой почты" и предприятие в Бучанском районе Киевской области. Возникли пожары.

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Когда на места ударов прибыли спасатели, враг нанес повторные удары. Об атаке сообщил глава Белогородской громады Антон Овсиенко.

Что известно

О том, что для Белогородской общины ночная атака врага не прошла бесследно, Овсиенко сообщил в 06:35 утра.

"Очередная тяжелая ночь для Белогородской громады. Зафиксированы попадания в складские помещения "Новой почты" и повреждение расположенного рядом производства в Святопетровском. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Сейчас нахожусь на месте происшествия. Все службы тоже на месте – подразделения ГСЧС, расчет местной пожарной команды, полиция и коммунальные службы громады. Продолжается ликвидация последствий ночной атаки", – рассказал он.

По словам главы громады, здесь враг вновь прибег к своей излюбленной тактике повторных ударов.

"Спустя почти час после первого попадания, уже во время тушения пожара, по этому месту было нанесено ещё два удара. Спасатели успели отойти в более безопасное место. Именно поэтому настоятельно прошу не приближаться к месту происшествия. Это опасно", – говорится в сообщении.

В настоящее время пожары в местах попадания продолжаются, фиксируется значительное задымление.

"Прошу жителей Святопетровского и прилегающих территорий закрыть окна, по возможности не выходить без необходимости на улицу", – призвал Овсиенко.

Он также сообщил, что из-за вражеской атаки 28 августа временно ограничено движение:

на участке улицы Киевской в направлении города Боярка;

в направлении города Боярка; на участках улиц Индустриальная и Чорновола в Святопетровском.

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