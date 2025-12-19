Рассчитано на 28 человек и является инклюзивным: в Киеве открыли первое мобильное укрытие. Подробности и фото

В Киеве на Лесном массиве в четверг, 18 декабря, официально открыли первое в городе мобильное укрытие. В случае необходимости объект гражданского может принять около 30 человек, а в середине обустроены места для сидения.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

Мобильное укрытие

Так, в Деснянском районе Киева на Лесном проспекте, рядом с кинотеатром "Киото", 18 декабря официально открыли первое в городе мобильное укрытие. По размеру оно чуть больше морского контейнера, рассчитано на 28 человек, а в середине есть откидные кресла.

Кроме того, объект гражданской защиты соответствует критериям инклюзивности – обустроены два выхода, а также есть пандус для колясок.

Сейчас укрытие закрыто, однако, по словам продавцов вокруг, им обещали открывать его во время тревоги работники местной управляющей компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве планируется установить 500 наземных мобильных укрытий. Они должны создать безопасные условия для киевлян в случае ракетно-дроновой атаки россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!