'Работала' по всей стране: в Киеве на сбыте наркотиков разоблачили местную жительницу. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к сбыту наркотиков. Злоумышленница отправляла "товар" по всей стране с помощью службы доставки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

"Незаконную деятельность 28-летней местной жительницы разоблачили оперативники Святошинского управления полиции. Правоохранители задержали женщину в то время, когда она пыталась отправить наркотики по почте. Во время следственных действий правоохранители изъяли у женщины каннабис, а также по месту ее проживания еще около двух килограммов наркотического вещества", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленница получала оптовые партии запрещенных веществ и распространяла их через службу доставки в разные города. По данному факту открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве будут судить парня, который, по информации следствия, сбывал кокаин и другие наркотики, маскируя их под дорогие гаджеты. Во время обысков у него изъяли шесть килограммов "товара".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили арестанта Лукьяновского следственного изолятора, который, по информации следствия, наладил канал поставки наркотиков в исправительное учреждение. Ежемесячный доход от "бизнеса" составлял около 200 тысяч гривен.

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