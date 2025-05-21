В Киеве мужчина сбывал психотропы и наркотики, маскируя их под дорогие гаджеты. Подробности и фото

В Киеве будут судить парня, который, по информации следствия, сбывал кокаин и другие наркотики, маскируя их под дорогостоящие гаджеты. Во время обысков у него изъяли шесть килограмм "товара".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Разоблачили 23-летнего наркосбытчика в марте этого года. Тогда правоохранители установили, что фигурант арендовал на столичном Подоле квартиру, которую оборудовал под склад и упаковочный цех. Там он фасовал наркотики и психотропы по дозам и паковал их в коробки от наушников и телефонов", - рассказали в пресс-службе.

Во время обыска задержанного и по месту его проживания следователи изъяли более трех килограммов психотропных веществ, а также более трех килограммов наркотиков. Кроме того, полицейские изъяли электронные весы, приборы для вакуумирования, рулоны для упаковки и большое количество пустых коробок из-под телефонов и наушников.

Сейчас следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела. Злоумышленник на время следствия находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали трех злоумышленников, которые наладили производство и сбыт психотропов на территории Киева. Доход от "бизнеса" составил более 20 миллионов гривен.

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