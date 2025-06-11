В Киеве арестант наладил канал поставки наркотиков в Лукьяновское СИЗО. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили арестанта Лукьяновского следственного изолятора, который, по информации следствия, наладил канал поставки наркотиков в исправительное учреждение. Ежемесячный доход от "бизнеса" составлял около 200 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому и его сообщникам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей они разоблачили канал поставки наркотиков и психотропов в Киевский следственный изолятор его 26-летний арестант. Действовал мужчина в сговоре с собственным младшим братом, который также находится в исправительном учреждении, и двумя сообщниками с воли. Последние отвечали за закупку наркотиков, формирование посылок и их передачу в СИЗО в виде почтовых отправлений для дальнейшего сбыта "товара" среди заключенных.

Часть полученных от тюремного "промысла" средств злоумышленники распределяли между собой, использовали на развитие наркобизнеса, остальные – на пополнение "общака". Ежемесячный доход от "бизнеса" составлял около 200 тысяч гривен.

Во время обысков в камерах содержания организатора наркотрафика, его брата и по местам проживания сообщников на территории города Киева и столичного региона полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи с ведением "бухгалтерии".

Злоумышленникам сообщили о подозрении. Сейчас принимаются меры по установлению других лиц, которые могут быть причастны к функционированию наркотрафика в столичное СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить парня, который, по информации следствия, сбывал кокаин и другие наркотики, маскируя их под дорогие гаджеты. Во время обысков у него изъяли шесть килограммов "товара".

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